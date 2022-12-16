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Доход FIFA на ЧМ в Катаре на $1 млрд превысил результат 2018 года

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Международная федерация футбола (FIFA) заработала $10,5 млрд при проведении чемпионата мира в Катаре, это на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года в России. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил журналистам глава FIFA Джанни Инфантино.

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«Доход FIFA — $10,5 млрд. На $1 млрд больше, чем четыре года назад», — сказал Инфантино.

В тот же день Инфантино заявил, что FIFA намерена пересмотреть формат проведения чемпионата мира 2026 года. По его словам, в финальной части турнира примут участие не 32 команды, как на ЧМ-2022 в Катаре, а 48 команд.

Инфантино также прокомментировал текущий чемпионат, назвав его лучшим в истории. По его словам, на турнире была продемонстрирована уникальная сплоченность.

Чемпионат мира по футболу в Катаре стартовал 20 ноября. В субботу, 17 декабря будет сыгран матч за третье место, в котором встретятся сборные Марокко и Хорватии. В воскресенье состоится финал, чемпионский титул разыграют команды Аргентины и Франции.

В 2018 году Россия первый раз за всю историю провела чемпионат мира по футболу. Победителем соревнования тогда стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии (4:2).

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