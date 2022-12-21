Бумажкой по букашке: дезинфекторов обяжут работать по лицензии

Роспотребнадзор планирует ввести лицензирование фирм, которые оказывают услуги по борьбе с насекомыми и грызунами. Такую инициативу ведомства 19 декабря одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В последнее время услуги по по дезинфекции и дезинсекции стали активно предлагать непрофильные организации — клининговые, ремонтные, торговые фирмы, рассказали эксперты. В результате растет число жалоб на плохое оказание услуг и риски распространения опасных инфекций, считают в Роспотребнадзоре. Так, в 2019 году в Саратовской области из-за некачественной дезинфекции 2,5 тыс. человек заболели гемморагической лихорадкой, а нарушения при обработке магазина «Магнит» в прошлом году могли привести к смерти двух человек. В случае принятия законопроекта Госдумой он начнет действовать с марта 2025 года.

«Клининг» от тараканов

В России могут ввести лицензирование фирм, избавляющих помещения от тараканов, клопов, крыс и вредных микроорганизмов. Роспотребнадзор представил соответствующую инициативу в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, и та ее поддержала, выяснили «Известия». Согласно документу, разработанному ведомством, лицензирование деятельности дезинфекторов и дезинсекторов должно вступить в силу с марта 2025 года.

Деятельность по уничтожению насекомых, грызунов и микроорганизмов предусматривает обращение с опасными химическими веществами и ядами, отметил в беседе с «Известиями» член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Поэтому если работы проведены некачественно, они могут нанести ущерб здоровью человека.

— Также существует риск распространения инфекционных заболеваний, если работа будет выполнена неквалифицированными сотрудниками, — подчеркнул эксперт.

Бумажкой по букашке Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В России за последние 10 лет зарегистрировали более 4,5 тыс. дезинфекционных средств, применение которых требует специфических знаний.

В пояснительной записке к проекту закона (есть у «Известий») говорится о том, что препараты для дезинфекции производят из потенциально опасных веществ — спиртов и соединений хлора. Их высокие концентрации могут вызывать удушье, головокружение и тошноту.

— Проблема заключается в том, что услуги по проведению дезинфекции стали активно предлагать непрофильные организации, основная деятельность которых — различные бытовые услуги. Например, клининг, торговля, ремонтные работы, перевозки и тому подобное. В результате растет число жалоб граждан на плохое оказание услуг по дезинфекции, — добавил Владимир Груздев.

Законопроект призван усилить госконтроль в этой сфере, подчеркнул он.

Бумажкой по букашке Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Согласно тексту пояснительной записки, за 2020 год в Роспотребнадзоре зарегистрировали более 550 обращений от граждан и юрлиц с жалобами на некачественную дезинфекцию. «Известия» направили запрос в ведомство с просьбой указать, сколько жалоб поступило в 2022 году.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу Роспотребнадзора 19 декабря. В Госдуму проект закона поступит после рассмотрения на заседании правительства, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Рост инфекций

Интернет действительно пестрит объявлениями о услугах по дезинфекции и дезинсекции. Провести санобработку квартиры или офиса предлагают в том числе и частные мастера. Однако не всегда такие услуги оказываются качественными, а иногда и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Так, в сентябре 2021 года несколько москвичей, предположительно, отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит» на Совхозной улице. В результате скончались 15-летняя девочка и ее бабушка. Мать ребенка тоже госпитализировали, ее удалось спасти. Основной причиной произошедшего следствие рассматривает попадание токсичных дезинфицирующих средств на продукты. При исследовании арбузов, которые ели пострадавшие, Роспотребнадзор обнаружил следы вещества для дезинфекции, а в крови пострадавших — следы этиленгликоля, обладающего токсическим и ядовитым действием.

Бумажкой по букашке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В ходе расследования суд арестовал дезинфектора Антона Котова, который проводил санобработку магазина. По версии следствия, сделал он это с серьезными нарушениями, что могло стать причиной смерти двух человек.

Роспотребнадзор ежегодно отмечает многочисленные случаи некачественной санобработки. По данным ведомства, в течение 2009–2018 годов фиксировалось до 127 случаев туляремии в год (зооантропонозной инфекции, вызывающей интоксикацию и лихорадку). Распространение этого заболевания связано с увеличением численности комаров из-за нарушений порядка проведения профилактических дезинсекционный мероприятий, считают специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, в 2019 году недостаточная дератизационная обработка (уничтожение грызунов) вблизи детских лагерей в Саратовской области привела к увеличению заболеваемости гемморагической лихорадкой. Ей в общей сложности заболели 2,5 тыс. человек. Из-за этого даже пришлось переносить начало летних смен, что повлекло экономический ущерб в 300 млн руб., говорится в пояснительной записке.

Бумажкой по букашке Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Необходимость лицензирования связана именно с тем, что многократно растут риски возникновения крупных вспышек инфекционных заболеваний, причина которых кроется именно в неправильной или несвоевременной дезинфекции, отмечается в документе.

Контроль без излишней жесткости

Усиление контроля за этой сферой необходимо, но оно не должно быть излишне жестким, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— Любое лицензирование приводит к подорожанию услуг, а значит, мы можем столкнуться с оттоком игроков с рынка. В итоге мы можем вообще не получить никакой дезинфекции. На мой взгляд, нужно более тщательно подходить к сертификации персонала фирм, оказывающих подобные услуги. В частности, они должны обладать хотя бы минимальными знаниями химии. И понимать, что, к примеру, нельзя смешивать спиртосодержащую жидкость с хлоркой. В этом случае образовывается яд хлороформ, — отметил он.

Бумажкой по букашке Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь