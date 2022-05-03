Чистая монета: сколько россияне готовы тратить на уборку

Каждый второй россиянин (50%) проводит ежегодную генеральную уборку весной. При этом готовность населения привлекать клининговые службы для проведения уборки все еще находится на достаточно низком уровне. Это связано с режимом экономии, который сегодня только усиливается. Вместе с тем большинство россиян уже не считают уборку исключительно женским делом. Подробнее — в материале «Известий».

Спрос на клининг

Россияне не торопятся прибегать к услугам клининга или вызывать домработниц , следует из исследования компаний «Ромир» и Fix Price. Участие в нем приняли 1000 человек из городов с численностью более 10 тыс. человек. В основном респонденты отказываются от услуг клининга, потому что не имеют на это лишних денег — такой ответ выбрали 60% опрошенных. Еще 27% заявили, что просто не доверяют посторонним лицам, а 11% испытывают неловкость от того, что кто-то другой будет убирать их квартиру.

Тем не менее россияне признаются, что уборка квартиры не приносит им удовольствия ― так сказали 42% опрошенных. 51% опрошенных мужчин рассказал, что не любит заниматься уборкой, среди женщин этот показатель — порядка 37%.

Чистая монета Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Коммерческий директор УПЦ «Клининг Мастер» Вера Глебовская отмечает, что в последние пару лет отрасль клининга наблюдает снижение платежеспособности со стороны населения и компаний. Соответственно, падают объем и средний чек покупок услуг чистоты.

— Если говорить о заказах в частном секторе, то как такового среднего класса у нас нет. Ничтожно скромный средний класс, как правило, пользуется услугами однократно — вызывает службу для уборки после ремонта. Но премиальный сегмент готов тратить много для своего комфорта. В период пандемии были особенно востребованы услуги дезинфекции, но сейчас ощущается спад, — поделилась Глебовская.

Наряду с этим спрос на неконтрактные предложения по уборке демонстрирует рост. Так, согласно аналитике сервиса «Авито.Услуги», за прошедший год россияне стали чаще заказывать чистку мягкой мебели (+59%). Самый высокий рост спроса на такую услугу наблюдался в Твери и Курске — он составил 125 и 108% соответственно.

В целом, учитывая число объявлений и отклик на них, в топ-10 наиболее востребованных среди россиян клининговых услуг вошли генеральная уборка (за год спрос вырос на 57%), уборка после ремонта (+55%), простая уборка (+55%), чистка ковров (+54%) и мойка окон (+49%). Стоимость при этом сильно зависит от площади квартиры и вида уборки (поддерживающая, генеральная, после ремонта). Но средняя цена по стране начинается от 600 рублей за комнату.

Чистая монета Фото: Global Look Press/dpa/Frank May

При поиске уборщика по объявлению существует риск наткнуться на недобросовестного исполнителя, о чем беспокоится часть потенциальных клиентов. Если потребителя не устроила выполненная работа, он может потребовать исправить некачественно оказанную услугу, то есть попросить переделать, или же возвратить уплаченные средства, то есть отказаться от правоотношений. Более того, если вдруг были обнаружены какие-то повреждения, то клиент также имеет право на денежное возмещение. Можно потребовать соразмерного уменьшения цены, то есть возврата денег за некачественно убранную часть квартиры. Все эти моменты регулирует закон «О защите прав потребителей».

Какими средствами пользуются россияне

Куда привычнее и дешевле для россиян проводить уборку самостоятельно. Как показал опрос, респонденты подходят к процессу уборки экономно: 57% тратят на чистящие средства менее 500 рублей в месяц, еще 27% ― от 500 до 1000 рублей, у остальных ежемесячные расходы на средства для уборки составляют более 1000 рублей. При этом 6 из 10 опрошенных россиян (59%) пользуются народными средствами для уборки: в ход идут сода (47%), лимонная кислота (31%) и уксус (23%).

Вера Глебовская из УПЦ «Клининг Мастер» отмечает, что народные средства — весьма экологичный выбор.

— Если дома убираются регулярно и нет застарелой грязи, то к народному арсеналу можно добавить меламиновые губки, микрофибровые салфетки, и получится отличный клининговых эконабор, — говорит собеседница «Известий».

Несмотря на примитивность традиционных средств, переживать за повреждение мебели и сантехники кислотой или содой не стоит. Эксперт советует наносить очиститель на маленькие участки обрабатываемого материала в малозаметных местах, а также смачивать поверхность до очистки и промывать водой, а если поверхность водостойкая — после.

Чистая монета Фото: ТАСС/dpa/Frank May



Директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анастасия Сидорина видит в предпочтении населения рациональный подход. По ее мнению, в фокусе потребителей оказываются розничные игроки, обеспечивающие достойное соотношение цены и качества. Но среди прочих равных предпочтение все же отдается товарам с более низкой стоимостью.

Между тем перечень самых популярных товаров для уборки, которыми регулярно пользуются россияне, возглавили средства для чистки сантехники (их покупает 83% россиян), многоразовые и одноразовые тряпки (74%), средства для мытья окон и зеркал (72%) и для мытья пола (70%), а также перчатки (60%).



К списку обязательных средств для уборки Вера Глебовская добавила бы меламин, микрофибру, качественный профессиональный набор для мытья стекол (шубку, стяжку, скребок).

Чистая монета Фото: Global Look Press/Jochen Tack

— Дома уборку нужно делать по настроению и вдохновению. Если есть болеющие, ежедневная влажная уборка ускорит выздоровление. А если раз в год вызывать профессиональную клининговую компанию, получится эффект волшебства и восторга. Это также полезно для продления срока службы всех отделочных материалов помещений и мебели, — подчеркнула собеседница.

Кто должен заниматься уборкой

Уходят в прошлое и гендерные стереотипы относительно того, чьей ответственностью является поддержание чистоты в доме. 36% респондентов считают, что уборкой должен заниматься тот, у кого больше времени, а 34% заявили, что уборку надо делить поровну между мужчинами и женщинами. О том, что поддержание порядка ― дело исключительно женское, заявили 28% опрошенных (24% среди женщин и 35% среди мужчин).

В сегменте клининговых услуг чаще клиентами являются все же женщины, но с незначительным отрывом. На их долю приходится 50–60% заказов, говорит Вера Глебовская.



Анастасия Сидорина из «Ромир» считает, что в отношении уборки формируется и утверждается партнерский подход, где и мужчина, и женщина несут равную ответственность за ее реализацию.