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Верховный суд России разрешил жертвам брачных аферистов требовать компенсацию

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Верховный суд России разрешил требовать компенсацию с брачных аферистов, а такой союз признавать недействительным. Об этом 20 декабря сообщается в обзоре судебной практики.

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Сообщается, что прецедентным стало дело обманутого жителя Костромской области. Известно, что он встречался с девушкой, которая соврала ему о том, что забеременела. Обман развивался, она соврала о выкидыше, позже — о тяжелой болезни, а в заключении попросила денег на дорогостоящее лечение за рубежом. Пара поженилась и мужчина передал ей деньги на лечение, ради которых ему пришлось оформить залог на недвижимость, взять в долг и продать имеющиеся ценные бумаги.

Жить вместе они не стали, однако позднее, через два года, мужчина обратился в правоохранительные органы, которым удалось узнать, что его жена уже была судима за мошенничество, а рассказы о беременности и тяжелой болезни не соответствуют действительности.

Выяснилось, что аферистка на протяжении всего этого времени жила с другим мужчиной в гражданском браке, а потерпевший лишился всех сбережений и остался без возможности выплачивать долги по кредитам.

Решением суда брак был признан фиктивным, а потерпевшему присудили компенсацию, сумма которой не оглашается. Отмечается, что в ходе разбирательства суд принял во внимание тяжесть нравственных страданий, перенесенных потерпевшим, который считал брак действительным, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд правильно учел характер и степень нравственных страданий истца, его индивидуальные особенности, фактические обстоятельства, при которых ему был причинен моральный вред, тяжесть перенесенных истцом нравственных страданий, а именно то, что [потерпевший] считал брак фактическим, тяжело переживал сообщение о смерти ребенка, а затем об обмане», — указано в публикации.

Ранее, 23 ноября, российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН) в ходе раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого рассказано о брачной афере, произошедшей более 2 тыс. лет назад — в III веке до нашей эры. Это жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею с просьбой наказать обещавшего жениться Нумения. Как сказано в тексте, мужчина вместо свадьбы просто присвоил себе приданое бывшей возлюбленной. Это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательств о браке.

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