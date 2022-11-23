Российские археологи из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН) в ходе раскопок на одном из древних захоронений в Египте обнаружили папирус, в тексте которого рассказано о брачной афере, произошедшей более 2 тыс. лет назад — в III веке до нашей эры. Это жалоба обманутой невесты Филумены царю Птолемею с просьбой наказать обещавшего жениться Нумения. Как сказано в тексте, мужчина вместо свадьбы просто присвоил себе приданое бывшей возлюбленной. Это первая известная ученым петиция о невыполнении обязательства о браке.

Рукопись нашли в некрополе Дейр эль-Банат в Фаюмском оазисе, где специалисты из России ведут раскопки под руководством директора ЦЕИ РАН Галины Беловой. Постоянные исследования проходят по концессии от министерства египетских древностей арабской страны с 2004 года. Ученые работают при финансовой поддержке компании «Ростех».

Как рассказали исследователи, в Фаюмском оазисе хоронили людей с IV века до нашей эры до времен византийского Египта (IV–VII века нашей эры).

«Древние египтяне хоронили мумии с ритуальными украшениями. По их представлениям, это помогало занять выгодное положение в загробном мире. Однако далеко не все могли позволить себе драгоценности, поэтому мастера часто заменяли дорогие материалы более дешевыми. Например, делали аналог ожерелья из спрессованных кусков папируса, использовавшегося в качестве писчей бумаги», — рассказала «Известиям» папиролог, научный сотрудник ЦЕИ РАН Елена Чепель.

В качестве исходного материала для украшений древний манускрипт с историей Филумены попал в гробницу и сохранился до наших дней. Археологам удалось отделить папирус от ожерелья, найденного рядом с мумией, и прочитать текст.

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Сыграть в свадьбу: ученые нашли документ о древнейшей брачной афере