Армия Израиля сбила перелетевший границу со стороны Ливана беспилотник

Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который перелетел через границу со стороны Ливана. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад солдаты обнаружили и сбили беспилотник, влетевший с территории Ливана на территорию Израиля в направлении города Зарит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппарат находился под наблюдением на протяжении всего инцидента. Израильская армия предположила, что беспилотник принадлежал шиитскому движению «Хезболла».

Ранее, 28 ноября, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в результате силовых акций Израиля на Западном берегу реки Иордан в текущем году уже погибло более 130 человек, что сделало этот год самым кровавым с 2005 года. При этом, по словам дипломата, противоправные действия Израиля выходят за рамки Западного берега Иордана и сектора Газа. Иерусалим нарушает суверенитет соседних арабских стран, в том числе для совершений ударов по территории Сирии и Ливана, добавил он.

В октябре премьер-министр Израиля Яир Лапид подписал соглашение о демаркации морской границы с Ливаном. Тогда глава правительства страны заявил, что это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в его экономику.

Вопрос о демаркации остро встал после обнаружения в спорной акватории крупных запасов нефти и газа. Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.

В ходе конференции в 2018 году Ливан потребовал выделить дополнительную площадь в 1,4 тыс. кв. км. Израиль не поддержал данное предложение, так как оно предполагало увеличение размеров спорной акватории до 2990 кв. км.

Как пишет BBC News, это одна из самых напряженных границ региона, где израильские войска сталкиваются с силами ливанской армии, а также с бойцами «Хезболла».

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем шли в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года.