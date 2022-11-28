Полянский назвал причины отсутствия урегулирования на Ближнем Востоке

Палестино-израильское урегулирование страдает от смещения внимания США и союзников на украинский кризис. Об этом 28 ноября заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат обратил внимание, что ближневосточная проблема «становится разменной картой в рамках череды предвыборных кампаний в Израиле».

«А из международной повестки дня ее активно выдавливают США, заблокировавшие усилия ближневосточного квартета и принятие любых значимых решений в Совете Безопасности ООН. Кроме того, как мы сегодня услышали от спецкоординатора, ближневосточное урегулирование страдает и из-за приоритизации США и их союзниками украинского кризиса», — сказал Полянский.

Рост эскалации в палестино-израильском конфликте отметили все участники Совбеза. При этом они отметили, что он стал самым смертоносным с 2005 года.

В результате силовых акций Израиля на Западном берегу реки Иордан в текущем году уже погибло более 130 человек, что сделало этот год самым кровавым с 2005 года, подчеркнул дипломат.

«При этом произвольные противоправные действия Израиля выходят за рамки Западного берега реки Иордан и сектора Газа, затрагивая соседние арабские страны с многочисленными эпизодами нарушений их суверенитета, в том числе для совершений ударов по территории Сирии и Ливана», — сказал Полянский.

Он напомнил, что Россия выступает против подобной защиты нацбезопасности за счет создания угроз для других стран. Не просматриваются перспективы реанимирования мирного процесса, замороженного с 2015 года, заключил Полянский.

Ранее спецкоординатор ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд указал на изменившуюся динамику в регионе палестино-израильского конфликта, а также на смещение приоритетов государств на последствия конфликта на Украине. В итоге снизилось внимание государств к конфликту между Израилем и Палестиной.

Ранее, 23 ноября, в Иерусалиме на автобусных остановках произошло два взрыва, пострадали 22 человека, один скончался. В настоящее время полиция дежурит во всех туристических местах Иерусалима.

Подобного рода терактов с применением бомб в стране не было с 2016 года. За жесткой реакцией израильских военных может последовать эскалация со стороны палестинцев — в Газе, по сообщениям СМИ, уже готовятся к масштабным столкновениям.