Премьер Израиля подписал соглашение о демаркации морской границы с Ливаном

Правительство Израиля одобрило соглашение о демаркации морской границы с Ливаном, премьер-министр страны Яир Лапид подписал документ. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила канцелярия израильского премьера.

«Премьер-министр Яир Лапид подписал морское соглашение между Израилем и Ливаном после утверждения правительством в присутствии израильской переговорной группы», — говорится в сообщении на сайте премьера.

Отмечается, что после этого израильская делегация отправится на церемонию подписания документа в Накуру (Ливан).

Израиль достиг соглашения с Ливаном о демаркации морских границ 11 октября. Тогда Лапид заявил, что это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в его экономику, сообщал телеканал al-Araby.

В апреле 2021 года министр по общественным работам и транспорту Ливана Мишель Наджар сообщил, что новые поправки в указ о демаркации границ позволяют стране претендовать на 1430 кв. км морской акватории в экономической зоне на границе с Израилем.

Вопрос о демаркации остро встал после обнаружения в спорной акватории крупных запасов нефти и газа. Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.

Согласно карте, присланной Организацией Объединенных Наций (ООН) в 2011 году, переговоры касались морского района площадью около 860 кв. км, однако Ливан выступил против подобного разделения.

В ходе конференции в 2018 году Ливан потребовал выделить дополнительную площадь в 1,4 тыс. кв. км. Израиль не поддержал данное предложение, так как оно предполагало увеличение размеров спорной акватории до 2990 кв. км.

Как отмечает BBC News, это одна из самых напряженных границ региона, где израильские войска сталкиваются с силами ливанской армии, а также с бойцами шиитской партии «Хезболла».

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем шли в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года.