США заложили в бюджет более $17 млрд на ядерный арсенал
В проекте бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год заложено более $17 млрд на ядреный арсенал. Документ опубликован 20 декабря на сайте комитета палаты представителей США по ассигнованиям.
Всего на программы ядерной безопасности предполагается выделить $22,1 млрд. Из них, в частности, $17,1 млрд пойдет на ядерный арсенал, $2,5 млрд — на вопросы ядерного нераспространения и $2,1 млрд — на военно-морские реакторы.
Ранее в этот день сообщалось о внесении в конгресс проекта бюджета США на 2023 финансовый год, который предусматривает $1,7 трлн. Из них на экстренную помощь Украине и союзникам США по НАТО планируется направить $44,9 млрд.
При этом, как следует из текста законопроекта, он запрещает выделять денежные средства украинской националистической группировке «Азов» (запрещена в РФ и признана террористической).
В январе 2021 года президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без дополнительных условий еще на пять лет — до 5 февраля 2026 года.
Вместе с тем ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине. В августе 2022 года Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США. МИД страны объяснил это тем, что Вашингтон де-факто лишил Россию права проводить проверки военно-ядерных объектов в Штатах.
30 ноября 2022 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва перенесла заседание комиссии по Договору о сокращении наступательных вооружений, так как не могла игнорировать действия Вашингтона по Украине.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков объяснил, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.