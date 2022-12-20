Станислава Позднякова переизбрали президентом ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков переизбран на новый срок. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба ОКР в Telegram.
Он был переизбран единогласно всеми 247 делегатами, участвовавшими в ежегодном олимпийском собрании.
Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. В 2016 году он стал первым вице-президентом ОКР, в мае 2018 года был избран главой организации.
Также на новый срок был избран генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
9 декабря Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. По его словам, содержание и направленность дискуссии на недавнем олимпийском саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.
Об этом он рассказал после того, как МОК в своем заявлении по итогам олимпийского саммита рассказал, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил облегчить участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции.
5 декабря МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.