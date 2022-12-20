В ДНР и ЛНР назначили сенаторов Совфеда от республик
Депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Ольга Бас назначена сенатором от республики в Совете Федерации (Совфед). Об этом сообщил 20 декабря депутат парламента ЛНР Александр Криеренко.
«Депутат Народного совета ЛНР Ольга Евгеньевна Бас уходит в сенат — Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Только что парламент наделил Ольгу Евгеньевну соответствующими полномочиями», — сообщил он в своем Telegram-канале.
До работы в парламенте республики Бас занимала должность руководителя администрации главы ЛНР.
В парламенте Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили в свою очередь, что сенатором от республики в Совфеде был определен депутат Народного совета ДНР Александр Ананченко.
Сенатором РФ — представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области определен Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
13 декабря временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что выборы главы республики и парламентские выборы состоятся в сентябре 2023 года, в единый день голосования. В ЛНР также отмечали, что парламентские выборы в республике могут пройти осенью следующего года.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.
В тот же день Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР назначен Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо. Они будут руководить регионами до вступления в должность избранных глав и губернаторов. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством РФ.
За интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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