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Выборы главы ДНР пройдут в сентябре 2023 года

Врио главы ДНР Пушилин: выборы главы республики состоятся в сентябре 2023 года, в единый день голосования
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Выборы главы Донецкой Народной Республики (ДНР) и парламентские выборы состоятся в сентябре следующего года, в единый день голосования. Об этом заявил 13 декабря временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

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«И парламентские выборы, и выборы главы ДНР состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — сказал он «РИА Новости».

Говоря о своем выдвижении на пост, Пушилин отметил, что считает личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить все задачи.

3 ноября спикер парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Денис Мирошниченко также сообщил, что парламентские выборы в республике могут пройти осенью 2023 года.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. До этого на этих территориях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ.

В тот же день Путин назначил врио глав присоединенных территорий. Так, врио главы ДНР назначен Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник. Врио губернатора Запорожской области стал Евгений Балицкий, Херсонской области — Владимир Сальдо.

Они будут руководить регионами до вступления в должность избранных глав и губернаторов. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством РФ.

За интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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