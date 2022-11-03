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Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года
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Парламентские выборы в ЛНР могут пройти осенью 2023 года

Мирошниченко сообщил, что парламентские выборы в ЛНР могут пройти в сентябре 2023 года
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Парламентские выборы в Луганской Народной Республике (ЛНР) могут пройти осенью 2023 года. Об этом в четверг, 3 ноября, заявил спикер парламента республики Денис Мирошниченко.

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Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ

Он подчеркнул, что уже сейчас республика готовится к стандартам РФ, а аппарат будет перестраиваться под работу народного совета следующего созыва.

«Мы эту работу уже начнем, а скорее всего, это начнется с января (2023 года. — Ред.)… Уже с января будут первые изменения, и мы уже начнем перестраиваться под работу, которая начнется уже с сентября следующего года, согласно федеральному закону, когда пройдут выборы», — сказал Мирошниченко в интервью «РИА Новости».

В сентябре следующего года после выборов и количественный, и качественный составы парламента будет меняться, подчеркнул он.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого прошли референдумы по вопросу воссоединения.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

В тот же день российский лидер назначил врио глав присоединенных территорий. Врио глав республик и губернаторов областей будут руководить регионами до вступления в должность избранных глав и губернаторов. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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