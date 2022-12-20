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Toyota обновила водородомобиль Mirai

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Фото: drom.ru
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Компания Toyota Motor приготовила для японского рынка обновленный вариант водородного седана Mirai второго поколения. Об этом 20 декабря сообщил портал Drom.

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Все нововведения коснулись доработки медиасистемы и программного обеспечения системы полуавтоматического пилотирования машины.

Широкоформатный HD-дисплей медиасистемы стал отображать информацию в полноэкранном режиме. Кроме того, качественнее стали звуковые оповещения навигатора.

В автомобиле также заменили стекла передних дверей, теперь они защищают салон от инфракрасного излучения и отличаются улучшенными звукопоглощающими свойствами.

В комплексе систем превентивной безопасности обновлен софт системы полуавтопилота, теперь она учитывает так называемые слепые зоны, двигаясь вместе с другими авто в одном потоке.

Модель Toyota Mirai II продают в Японии с декабря 2020 года. Машина оснащена двигателем на топливных элементах. Водород в них путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, которое питает тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед обыкновенными электрокарами кроются в большем запасе хода и быстрой заправке топливом.

Мощность электродвигателя Mirai II составляет 128 кВт (174 л.с.), водород для топливных ячеек хранится в трех баллонах, вес газа — 5,6 кг. Запас хода на одной полной заправке — 750–850 км. На внутреннем рынке Японии продажи обновленной Toyota Mirai стартовали по цене от 7 106 000 иен (примерно 3 620 000 рублей).

19 декабря компания Toyota Motor сообщила, что намерена представить среднеразмерный седан Camry следующего поколения в 2023 году. Очередное воплощение Camry получит совершенно новый кузов с более динамичным и выразительным дизайном, чем у нынешнего авто. Специалисты не исключили, что пластиковые кузовные панели будут перекликаться с такими моделями, как новые Prius и Crown. Известно, что в базовой конфигурации для западных рынков новую Camry оснастят бензиновым 2,4-литровым турбомотором мощностью 269 л.с. Будет и гибридная версия, мощность такой силовой установки составит 325 л.с.

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