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Toyota Camry следующего поколения появится в 2023 году

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Фото: Carscoops/carscoops.com
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Компания Toyota Motor намерена представить среднеразмерный седан Camry следующего поколения в 2023 году. Об этом 19 декабря сообщил портал Drom.

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Очередное воплощении Camry получит совершенно новый кузов с более динамичным и выразительным дизайном, чем у нынешнего авто. Специалисты не исключили, что пластиковые кузовные панели будут перекликаться с такими моделями, как новые Prius и Crown.

Известно, что в базовой конфигурации для западных рынков новую Camry оснастят бензиновым 2,4-литровым турбомотором мощностью 269 л.с. Будет и гибридная версия, мощность такой силовай установки составит 325 л. с.

Нынешнюю Toyota Camry (поколения XV70) выпускают с 2017 года. Для российского рынка переднеприводную модель с апреля 2018 года по март 2022 по полному циклу, который включает сварку и окраску кузова, производили на заводе Toyota Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге. Для РФ модель предлагали с бензиновыми моторами объемом 2,0 л, 2,5 л и 3,5 л, мощностью 150, 200 и 249 л. с. соответственно. Моторы работали с вариатором или восьмиступенчатым «автоматом».

8 декабря российские автопродавцы сообщили, что начали принимать заказы на поставку в РФ кроссовера Toyota Harrier. Цены на модель, которая попадет в Россию по параллельному импорту, варьируются от 2 930 000 до 4 370 000 рублей. Harrier предлагается в двух вариантах — бензиновом и гибридном (бензиново-электрическом). В первом случае кроссовер оснащается двухлитровым двигателем мощностью 171 л.с., а во втором — гибридной системой, построенной на основе бензинового мотора с отдачей 178 л.с. Привод может быть передним или полным.

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