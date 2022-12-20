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Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Украина должна получать все больше военной помощи от западных стран. Об этом 20 декабря заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Он также призвал сконцентрироваться на лишении России способности пополнять запасы вооружений.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», — приводит слова Сунака журнал Washington Examiner.

Накануне Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны.

На прошлой неделе Лондон отправил Киеву новую партию высокоточных ракет Brimstone-2. Минобороны страны отметило, что эта помощь сыграет решающую роль в сдерживании продвижения России.

Всего в 2022 году Великобритания выделила £2,3 млрд на помощь Украине, в следующем планирует направить столько же.

Страны Запада начали активно поддерживать Украину, направляя ей больше вооружения на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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