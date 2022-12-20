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В СФ прокомментировали слова о победе НАТО над Россией за три дня

Сенатор Цеков назвал артистом конгрессмена США, который заявил, что НАТО победит Россию за три дня
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Слова члена палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что «война НАТО против России будет похожа на трехдневную операцию», — это заявление артиста, который хочет удержаться в информационном поле, заявил во вторник, 20 декабря, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями».

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Как сообщило Newsweek 19 декабря, конгрессмен активно поддерживает Украину с начала спецоперации.

«Время такое — политики могут говорить всё что им угодно и им за это ничего не будет. Поэтому они говорят, не задумываясь над тем, что они говорят, какие будут последствия. Поэтому когда они делают прогнозы, они не задумываются, сбудутся они или нет», — подчеркнул Цеков.

По словам сенатора, многие политики начали действовать как артисты, которые хотят держаться в информационном поле и для этого делают резкие заявления.

«Такие государственные деятели совершенно никчемны и ничтожны, но они даже не государственные деятели, они политики, которые думают только о том, чтобы звучать в информационном поле», — заключил Цеков.

17 декабря источник ТАСС заявил, что диалог между НАТО и Россией исключен. Более того, источник добавил, что РФ будет требовать, чтобы представителей НАТО как организации не было на универсальных международных площадках. Исключение возможно лишь для профильных форматов, таких как форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Генсек НАТО признал, что в настоящий момент в мире решается судьба Европы и Норвегии. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

8 декабря секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО планируют в конечном итоге ослабить и уничтожить Россию. По его мнению, помимо этого, цель Вашингтона и его союзников ― общий слом архитектуры безопасности в Евразии.

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