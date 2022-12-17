Источник исключил возможность диалога России и НАТО

Диалог между Россией и НАТО исключен. Об этом 17 декабря заявил источник в Москве.

«Вообще в свете происходящего какой-либо диалог с НАТО как организацией теперь исключен», — цитирует его ТАСС.

Более того, по данным собеседника агентства, РФ будет требовать, чтобы представителей НАТО как организации не было на универсальных международных площадках. Исключение возможно лишь для профильных форматов, таких как форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Также источник отметил, что возврата к сделанным Россией год назад предложениям США и НАТО ожидать не приходится.

«Мы сами этого делать не будем. Потому что, если делать, то нужно осовременивать позицию. А она не поддается осовремениванию, поскольку всё зависит от того, как будет развиваться ситуация на земле в рамках специальной военной операции», — пояснил он.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следовало, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля 2022 года констатировал, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что РФ не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. 12 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что до начала военной операции Москва предприняла действия, чтобы предотвратить такой исход развития событий, однако с Россией не захотели говорить и не стали ее слушать.