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Российские вратари Георгиев и Сорокин не пропустили ни одной шайбы в матче НХЛ

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Фото: REUTERS/Ron Chenoy
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Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустили ни одной шайбы с игры в матче их клубов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

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В основное и дополнительное время Георгиев отразил все 26 бросков, а Сорокин совершил 46 сейвов, в том числе два в овертайме. Для голкипера «Колорадо» это второй матч за сезон, когда он отыграл на ноль, для вратаря «Айлендерс» — третий.

Победитель матча был определен в серии буллитов. Георгиев отразил все три броска, в то время как Сорокин пропустил единственную шайбу от Эвана Родригеса. В итоге Георгиев был признан лучшим игроком встречи.

Также в этот игровой день игроки «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над командой «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Также его одноклубник Александр Овечкин совершил 646-ю результативную передачу за свою карьеру в НХЛ, благодаря чему он занял чистое 70-е место в списке лучших ассистентов лиги, опередив канадца Бобби Орра.

Ранее, 14 декабря, Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

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