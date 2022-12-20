Российские вратари Георгиев и Сорокин не пропустили ни одной шайбы в матче НХЛ

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустили ни одной шайбы с игры в матче их клубов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

В основное и дополнительное время Георгиев отразил все 26 бросков, а Сорокин совершил 46 сейвов, в том числе два в овертайме. Для голкипера «Колорадо» это второй матч за сезон, когда он отыграл на ноль, для вратаря «Айлендерс» — третий.

Победитель матча был определен в серии буллитов. Георгиев отразил все три броска, в то время как Сорокин пропустил единственную шайбу от Эвана Родригеса. В итоге Георгиев был признан лучшим игроком встречи.

Также в этот игровой день игроки «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над командой «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Также его одноклубник Александр Овечкин совершил 646-ю результативную передачу за свою карьеру в НХЛ, благодаря чему он занял чистое 70-е место в списке лучших ассистентов лиги, опередив канадца Бобби Орра.

Ранее, 14 декабря, Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.