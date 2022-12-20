В МИД РФ назвали закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которые были приняты после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ), можно считать закрытыми. Об этом заявил 20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», — приводит слова Вершинина агентство «РИА Новости».

Как уточнил замглавы российского внешнеполитического ведомства, российская сторона продолжит выплачивать до 1 января 2023 года компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ.

Ранее, 12 декабря, на сайте СЕ было опубликовано письмо генсека организации Марии Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову, с призывом к России соблюдать постановление ЕСПЧ. Там также подчеркивается, что комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающимся России. На данный момент комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

Как в тот же день сообщил «Известиям» политолог Малек Дудаков, требование СЕ к России является рычагом давления. Политолог Алексей Ярошенко также выразил мнение, что Запад использует международное право «исключительно как инструмент реализации собственных интересов».

До этого, 11 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.