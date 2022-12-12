Политолог назвал рычагом давления требование к РФ исполнять постановления ЕСПЧ

Требование Совета Европы (СЕ) к России исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является рычагом давления. Об этом 12 декабря заявил «Известиям» политолог Малек Дудаков.

По его словам, европейские страны поставили себя в «идеальную» ситуацию, где они, с одной стороны, требуют от России исполнять решения суда, с другой — не дают влиять на ход судебного процесса в ЕСПЧ.

«Исключив Россию из этих органов, не дают ей никак отвечать на любые решения. Здесь европейцы считают, что если РФ будет продолжать выполнять решения ЕСПЧ, то в будущем ее может быть вернут. Используют как определенный рычаг давления в отношении России в рамках каких-нибудь будущих переговоров по Украине, которые в какой-нибудь момент начнутся», — сказал Дудаков.

Политолог Алексей Ярошенко также выразил мнение, что Запад использует международное право «исключительно как инструмент реализации собственных интересов».

«У нас в Конституции с 2020 года отменено положение, согласно которому международные нормы выше внутрироссийских норм. И с этой точки зрения мы международное право никогда не отвергали, но если его будут использовать как инструмент давления на Россию, как делают сейчас, то мы имеем полное право в соответствии с собственными законами и интересами эти нормы не исполнять», — сказал он.

Ранее в этот день на сайте СЕ было опубликовано письмо генсека организации Марии Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову. В документе генсек призывает Россию соблюдать постановление ЕСПЧ, а также подчеркивает, что Комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающихся России. На данный момент Комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

Конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» сказал, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня. По словам эксперта, ожидать, что подобный призыв принесет какие-то результаты, не стоит.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.