Реклама
Прямой эфир
Мир
Завод La Malle во Франции заявил о сильных разрушениях из-за экоактивистов
Мир
В Бразилии обнаружили тайные дороги золотодобывающей мафии
Мир
Британцы столкнулись с максимальным падением доходов с 1977 года
Авто
Планы властей Швейцарии ограничить поездки на электромобилях раскритиковали
Мир
Конфликтолог назвал политически мотивированными требования Совета Европы к России
Общество
В Кремле исключили проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Мир
Президент Польши запросил помощь ЕС в связи с ростом числа беженцев с Украины
Мир
Лукашенко посоветовал «помахать ручкой» ушедшему из страны бизнесу
Экономика
Индия начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией
Мир
Три человека погибли в перестрелке в австралийском Квинсленде
Мир
Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ
Общество
Уголовное дело в отношении Лепса из-за драки у бара будет прекращено

Политолог назвал рычагом давления требование к РФ исполнять постановления ЕСПЧ

Политолог Дудаков: требование Совета Европы к России исполнять постановления ЕСПЧ является рычагом давления
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Mateusz Wlodarczyk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требование Совета Европы (СЕ) к России исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) является рычагом давления. Об этом 12 декабря заявил «Известиям» политолог Малек Дудаков.

Браво на выход: почему Россия покидает Совет Европы
Что будет с исками в ЕСПЧ и мораторием на смертную казнь

По его словам, европейские страны поставили себя в «идеальную» ситуацию, где они, с одной стороны, требуют от России исполнять решения суда, с другой — не дают влиять на ход судебного процесса в ЕСПЧ.

«Исключив Россию из этих органов, не дают ей никак отвечать на любые решения. Здесь европейцы считают, что если РФ будет продолжать выполнять решения ЕСПЧ, то в будущем ее может быть вернут. Используют как определенный рычаг давления в отношении России в рамках каких-нибудь будущих переговоров по Украине, которые в какой-нибудь момент начнутся», — сказал Дудаков.

Политолог Алексей Ярошенко также выразил мнение, что Запад использует международное право «исключительно как инструмент реализации собственных интересов».

«У нас в Конституции с 2020 года отменено положение, согласно которому международные нормы выше внутрироссийских норм. И с этой точки зрения мы международное право никогда не отвергали, но если его будут использовать как инструмент давления на Россию, как делают сейчас, то мы имеем полное право в соответствии с собственными законами и интересами эти нормы не исполнять», — сказал он.

Ранее в этот день на сайте СЕ было опубликовано письмо генсека организации Марии Пейчинович-Бурич, адресованное главе МИД России Сергею Лаврову. В документе генсек призывает Россию соблюдать постановление ЕСПЧ, а также подчеркивает, что Комитет министров СЕ реализует новую стратегию надзора по вопросам, касающихся России. На данный момент Комитетом министров рассматривается 2227 связанных с Россией дел, говорится в письме.

Конфликтолог Денис Денисов в беседе с «Известиями» сказал, что требования Совета Европы к России политически мотивированны, поэтому их реализация не стоит на повестке дня. По словам эксперта, ожидать, что подобный призыв принесет какие-то результаты, не стоит.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Россия не будет выплачивать компенсации иностранным агентам, присужденные решением ЕСПЧ.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В МИДе также подчеркнули, что в российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022