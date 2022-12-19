Путин смотрел финал ЧМ по футболу и назвал победу Аргентины заслуженной

Президент России Владимир Путин сообщил, что смотрел финал чемпионата мира по футболу и позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить с победой.

«Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет был уже 2:2, дополнительное время смотрел», — сказал Путин журналистам в понедельник, 19 декабря, по итогам российско-белорусских переговоров в Минске.

Он добавил, что знает о трепетном отношении к футболу в Аргентине и считает победу сборной заслуженной.

«Потом не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Аргентины), поздравить его. Я знаю, что Аргентина — футбольная страна. Там люди действительно очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе ведущих. Думаю, что они заслужили эту победу», — отметил глава государства.

Накануне команда Аргентины победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин тепло поздравил Фернандеса с победой его страны на чемпионате.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).