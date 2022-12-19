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Компания iFly отменила вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 20 и 21 декабря

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Фото: flickr.com/Curimedia
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Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour об отмене вылетов в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, запланированные на 20 и 21 декабря. Об этом 19 декабря «Известиям» заявили в пресс-службе туроператора.

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Там также рассказали, что вывозные рейсы для застрявших в Египте туристов выполняются в плановом режиме. В Россию вернулось уже 1,5 тыс. человек.

Уточняется, что в ближайшие дни клиенты туроператора смогут вылететь в Москву на бортах авиакомпании Egypt Air, Red Wings и Corendon. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация свыше 15 рейсов.

С уже возвратившимися на родину россиянами ранее в этот день поговорили «Известия». Туристы отметили, что Tez Tour минимизировал возникшие проблемы, разместив их бесплатно в хороших отелях. При этом перенос и ожидание рейсов вызвали определенный дискомфорт.

iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, потребовавшей от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который нельзя получить из-за антироссийских санкций.

Авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. В связи с этим ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

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