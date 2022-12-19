Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия открыты к диалогу

Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия открыты к диалогу

2022-12-19 17:14:44

2022-12-19 17:14:44

2022-12-19 17:14:44

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