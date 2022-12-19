Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ

Девять стран Евросоюза высказались на энергосовете против лимита цен на газ. Об этом 19 декабря заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, против выступили, в частности, Венгрия и Германия, но квалифицированное большинство было за лимит цены.

«В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но, так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то что девять стран были против, набралось», — отметил он на странице в Twitter.

Голосовавшие против страны, за исключением ФРГ, мало населены, поэтому не смогли составить необходимое для блокировки большинство.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Николая Иванова о реакции Москвы по европейской инициативе, отметил, что сначала должны быть названы цифры, потом их станут обсуждать.

«Пусть потолок выйдет, и потом будем обсуждать. Реакция в зависимости от того, что за потолок и какие условия», — подчеркнул Шульгинов.

Накануне, 18 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на документ сообщило о намерении представителей стран ЕС обсудить 19 декабря снижение потолка цен на российский газ, предложенный ранее. Снизить потолок до €188 за 1 МВт·ч по сравнению с потолком в €275, предложенным Европейской комиссией, предложила Чехия.

Ранее, 13 декабря, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. За два дня до этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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