Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 19 декабря.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей в стране смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые не могут самостоятельно родить ребенка.

Кроме того, запрет распространяется не только на иностранцев, но и на одиноких мужчин.

Суррогатной матерью может быть лишь гражданка РФ. Запрет не будет касаться тех случаев, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранец.

Кроме того, рожденный от суррогатной матери ребенок автоматически получает гражданство РФ.

Если брак россиян был прекращен или признан недействительным на момент регистрации ребенка, то они могут быть записаны родителями только с согласия суррогатной матери на основании решения суда.

Закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил его 14 декабря.

В мае зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объяснял в разговоре с «Известиями», что пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. По его словам, случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей.

Адвокат Игорь Трунов в беседе с «Известиями» отметил, что «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов. По его словам, необходимо разъяснить, что будет, если иностранцы воспользовались услугой суррогатного материнства в России. Например, будет ли это административное или уголовное наказание.