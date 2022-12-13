Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 13 декабря одобрил закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России.

В комитете рекомендовали сенаторам одобрить закон на заседании 14 декабря.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане России, состоящие в браке, или россиянка, которая не может по медицинским показаниям выносить ребенка или родить.

8 декабря Государственная дума в III чтении приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев

В мае зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный объяснял в разговоре с «Известиями», что пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. По его словам, случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей.

Адвокат Игорь Трунов в беседе с «Известиями» отметил, что «запрет для иностранных граждан» вызывает много вопросов. По его словам, необходимо разъяснить, что будет, если иностранцы воспользовались услугой суррогатного материнства в России, например будет ли это административное или уголовное наказание.