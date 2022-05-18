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Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей

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Беременная женщина
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ute Grabowsky
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Госдума до конца весенней сессии может принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документом предлагается установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России, а также ввести требование по обязательному получению гражданства РФ такими детьми, узнали «Известия» в среду, 18 мая.

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Эту информацию подтвердили в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который планирует рассмотреть законопроект на заседании 19 мая, а также в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.

«Пробелы в законодательстве о суррогатном материнстве создают почву для преступлений. Случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, из-за того, что у таких детей нет российского гражданства, преступления с ними легче скрыть. И хотя суррогатные дети для иностранцев рождаются на территории РФ, в нынешних законодательных условиях государство фактически не может никак о них позаботиться.

«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей. Те женщины, которые оказывают эту услугу, как правило, делают это из-за безысходного материального положения. 90% женщин готовы от этого отказаться, если им не будут за это платить. Уверена, что до окончания этой весенней сессии мы примем этот закон», — заявила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она добавила, что причин, почему рассмотрение этого законопроекта так долго откладывалось, нет. У Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры есть ужасающая статистика по инцидентам с суррогатными детьми.

Ранее Госдума планировала рассмотреть законопроект в феврале этого года. Однако сроки сдвинулись, возможно, из-за отсутствия на тот момент официального отзыва правительства. Как выяснили «Известия», в конце апреля такой положительный отзыв на законопроект был дан. При этом кабинет министров предлагает учесть ряд замечаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В России матушка: иностранцам закроют доступ к услугам суррогатных матерей»

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