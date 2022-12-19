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В Польше открыли набор добровольцев от 15 до 65 лет для обучения военному делу

Польская армия начала набор желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет
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Фото: Global Look Press/Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix
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Польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Об этом 19 декабря сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

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«Наша цель — обучить как можно больше людей основным навыкам: обслуживание оружия, основы оказания медицинской помощи, навыки действий в кризисной ситуации, умение развести огонь в экстремальной ситуации, выживание в сложной ситуации», — сказал Блащак на брифинге во время запуска проекта «Тренируйся с армией».

По его словам, обучение будет проходить по субботам с середины января до конца февраля на протяжении восьми часов. В нем смогут принимать участие более 8 тыс. добровольцев в 31 гарнизоне по всей стране.

«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей. Мы не скрываем, что хотим привлечь всех тех, кто еще не решил, что делать в будущем, и через такие тренинги привлечь их к службе в польской армии», — отметил Блащак.

14 декабря СМИ сообщили, что власти Польши готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума. Отмечается, что в стране уже созданы различные программы и специальные тренировочные лагеря для поляков, в которых под руководством министерства национальной обороны они будут приобретать знания и основные военные навыки.

До этого, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины.

Ранее, 30 ноября, в Службе внешней разведки РФ заявили о форсировании Польшей аннексии запада Украины, а именно территорий Львовской, Ивано-Франковской областей и большей части Тернопольской области. Там добавили, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине, их результаты станут обоснованием притязаний на украинские земли.

4 ноября Путин заявлял, что идея польских властей поглотить территории Украины никуда не делась. Он отметил, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря», то есть от Балтийского моря до Черного. Как заявил российский лидер, перед Второй мировой войной «это была идея фикс».

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