Кирилл Капризов выбил 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий ХК «Миннесота» Кирилл Капризов в понедельник, 19 декабря, преодолел отметку в 200 очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и признан первой звездой матча «Миннесота»–«Оттава».

В домашней игре против «Оттавы» хоккеист забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2, сообщает «Спорт-Экспресс».

На счету российского нападающего 201 очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах в НХЛ. Ему потребовалось на одну игру больше, чем Евгению Малкину, и на две, чем Александру Овечкину, для достижения подобного результата.

Капризов достиг такого показателя быстрее, чем канадский хоккеист Коннор Макдэвид (173 матча), однако абсолютный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (142 встречи).

Ранее, 14 декабря, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось достичь такого результата.

8 декабря Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд принадлежит Алексею Ковалеву, который выходил на лед в 1316 играх. Овечкин в тот день принял участие в 1302-м матче.