Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице 19 декабря
Экономика
Аналитик предсказал укрепление доллара в следующем году
Армия
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о боевых задачах в зоне СВО
Экономика
В «Сбере» заявили о финансировании ВСУ краденными деньгами россиян
Мир
Bloomberg узнало о намерении ЕС снизить потолок цен на газ
Спорт
Кирилл Капризов выбил 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ
Общество
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Мир
Маск предложил пользователям решить его судьбу на посту главы Twitter
Происшествия
Губернатор сообщил о семерых пострадавших при пожаре на месторождении в Приангарье
Мир
КНДР заявила о готовности представить первый разведспутник в апреле 2023 года
Наука
Ученые рассказали о разработке лечения редкой наследственной «болезни бабочки»
Общество
Почти 400 сирот из зоны СВО нашли новые семьи

Кирилл Капризов выбил 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий ХК «Миннесота» Кирилл Капризов в понедельник, 19 декабря, преодолел отметку в 200 очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и признан первой звездой матча «Миннесота»–«Оттава».

Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ
До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба

В домашней игре против «Оттавы» хоккеист забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами. Встреча закончилась победой «Миннесоты» со счетом 4:2, сообщает «Спорт-Экспресс».

На счету российского нападающего 201 очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах в НХЛ. Ему потребовалось на одну игру больше, чем Евгению Малкину, и на две, чем Александру Овечкину, для достижения подобного результата.

Капризов достиг такого показателя быстрее, чем канадский хоккеист Коннор Макдэвид (173 матча), однако абсолютный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбурга» Сидни Кросби (142 встречи).

Ранее, 14 декабря, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось достичь такого результата.

8 декабря Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд принадлежит Алексею Ковалеву, который выходил на лед в 1316 играх. Овечкин в тот день принял участие в 1302-м матче.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022