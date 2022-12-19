В «Сбере» заявили о финансировании ВСУ краденными деньгами россиян

Украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в интервью «Известиям» зампред «Сбера» Станислав Кузнецов.

«В криптовалюту конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», автовокзале «Котельники» и торгово-ярморочном комплексе «Москва». Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ», — сказал топ-менеджер.

Он добавил, что другой вариант вывода украденных денег за рубеж — через «денежные хабы» в Северо-западном федеральном округе.

«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами», — пояснил Кузнецов.

Он подчеркнул, что Сбер выдавливает из банка дропов — людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ