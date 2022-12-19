Футболист Мостовой объяснил фантастичность финального матча ЧМ-22

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре был фантастическим, отметил советский и российский футболист Александр Мостовой в беседе с «Известиями» в воскресенье, 18 декабря.

«Фантастический матч! Мы видели безупречный первый тайм сборной Аргентины. Но то, что произошло после 77-ой минуты, по-моему, восхитило прежде всего болельщиков Франции. Когда они перевернули эту игру заменами и забитыми мячами, пенальти, которые забил Мбаппе. То, что, наверное, творилось в голове у футболистов Аргентины и у всей Аргентины — это было невообразимо», — сказал он.

Мостовой добавил, что давно считает капитана аргентинской сборной Лионеля Месси величайшим футболистом современности, которого после чемпионата мира в Катаре будут еще больше уважать в Аргентине. Финал ЧМ-22, по его мнению, неповторим.

Ранее в этот день бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев назвал финал чемпионата мира феерическим. По его мнению, финальная игра стала украшением всего ЧМ-22.

Малафеев добавил, что команда Аргентины играла более сбалансированно, чем французская сборная, которая в ходе матча не выглядела безоговорочным победителем. При этом, по мнению спортсмена, финалисты достойны друг друга.

Аргентина победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира ранее в этот день. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

В составе победителей отметился Лионель Месси, который оформил дубль. Француз Мбаппе оформил хет-трик.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).