Малафеев назвал финальный матч ЧМ-22 феерическим

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре был феерическим и стал украшением ЧМ-22, поделился восторженной оценкой с «Известиями» бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев в воскресенье, 18 декабря.

«Феерический матч, финал! Это стало украшением чемпионата мира. Просто нет слов! Думаю, тем, кто просто болел за какую-то команду или делал какие-то предположения, было сложно предсказать развитие событий — столько забитых мячей, противостояние Мбаппе и Месси. Аргентина победила заслуженно!» — сказал он.

Малафеев добавил, что команда Аргентины играла более сбалансированно, чем французская сборная, которая в ходе матча не выглядела безоговорочным победителем. При этом, по мнению спортсмена, финалисты достойны друг друга.

«Концовка чемпионата мира получилась предсказуемая. Игры в группах были очень странными, когда фавориты проигрывали и теряли очки. В целом хорошее впечатление от чемпионата и хорошее выступление сборной Аргентины», — отметил Малафеев.

Он добавил, что болел за сборную Аргентины и предполагал, что она одержит победу.

Команда Аргентины победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира ранее в этот день. Матч проходил на стадионе «Лусаил Айконик». В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу, после чего счет стал 3:3.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).