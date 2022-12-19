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Эрдоган заявил о намерении увеличить вдвое дальность ракеты «Тайфун»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Turkish Presidency
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Дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» будет увеличена в два раза — до 1 тыс. км. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 18 декабря, на встрече с молодежью города Мардин.

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«Было объявлено, что дальность полета ракеты «Тайфун» — 560 км. Но на прошлой неделе они (специалисты. — Ред.) сообщили, что мы достигнем 1 тыс. км», — передает слова Эрдогана телеканал TRT.

Турецкий лидер 11 декабря пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в случае отправки Афинами оружия на архипелаг Додеканес в Эгейском море. Тогда же уточнялось, что ракеты «Тайфун» секретно разрабатывались в Турции в течение нескольких лет.

В октябре прошли успешные испытания ракет. Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп. Это расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений подобной дальности. По утверждению турецких властей, ракета может преодолеть 561 км за 456 секунд.

Наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун» Эрдоган подтвердил тогда же, в октябре. Он заявил, что обладание ракетой — это определенное послание, которое позволяет Турции гордиться и с интересом наблюдать за происходящим.

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