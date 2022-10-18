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Bloomberg узнало об испытаниях Турцией ракеты над Черным морем

Bloomberg: Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности
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Фото: Global Look Press/Rupert Oberhäuser
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Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря. Об этом 18 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Ракета стартовала около 07:00 (совпадает с мск) с мобильной платформы, размещенной недалеко от портового города Ризе. Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп. Это расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений подобной дальности.

Проект разрабатывается в режиме секретности. Информацию о нем Совет оборонной промышленности страны уточнять отказался.

Первые испытательные запуски баллистических ракет собственного производства Турция провела в 2018 году. Тестовые пуски ракет малой и средней дальности Gkdoan и ракеты средней дальности Bozdoan прошли в Синопе.

Над проектами ракет работали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.

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