Bloomberg узнало об испытаниях Турцией ракеты над Черным морем

Турция провела испытания баллистической ракеты малой дальности над акваторией Черного моря. Об этом 18 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ракета стартовала около 07:00 (совпадает с мск) с мобильной платформы, размещенной недалеко от портового города Ризе. Снаряд пролетел 561 км и упал около порта Синоп. Это расстояние стало максимальным с начала испытаний Турцией вооружений подобной дальности.

Проект разрабатывается в режиме секретности. Информацию о нем Совет оборонной промышленности страны уточнять отказался.

Первые испытательные запуски баллистических ракет собственного производства Турция провела в 2018 году. Тестовые пуски ракет малой и средней дальности Gkdoan и ракеты средней дальности Bozdoan прошли в Синопе.

Над проектами ракет работали специалисты Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.