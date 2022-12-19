Макрон поддержал сборную Франции после проигрыша на ЧМ-22

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 декабря поддержал сборную, которая проиграла в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

«Поздравляем французскую команду с ее карьерой и воинственностью на этом чемпионате мира. Вы взволновали нацию и поклонников по всему миру. Поздравляю Аргентину с победой», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Команда Аргентины победила Францию и стала чемпионом мира ранее в этот день. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

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