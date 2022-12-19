Реклама
Прямой эфир
Мир
В Норвегии сообщили об отказах россиянам в выдаче виз
Мир
Генштаб Белоруссии объяснил выдачу мобилизационных предписаний военнообязанным
Общество
Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Спорт
Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Общество
Пушилин сообщил об одном тяжелораненом в результате обстрела больницы в Донецке
Спорт
Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022
Мир
Макрон поблагодарил сборную Франции за игру на ЧМ по футболу в Катаре
Общество
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Мир
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Мир
Митингующие сербы попытались прорвать кордон полиции на КПП у Косово
Спорт
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Армия
Военные уничтожили артиллерийским огнем диверсантов в зоне СВО

Макрон поддержал сборную Франции после проигрыша на ЧМ-22

Президент Макрон высказался о финале ЧМ-2022
0
Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 декабря поддержал сборную, которая проиграла в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

«Поздравляем французскую команду с ее карьерой и воинственностью на этом чемпионате мира. Вы взволновали нацию и поклонников по всему миру. Поздравляю Аргентину с победой», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Команда Аргентины победила Францию и стала чемпионом мира ранее в этот день. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Новость дополняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022