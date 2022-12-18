Рогозин и Майданов записали песню «Сарматушка» ко Дню РВСН

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в соавторстве с певцом и композитором Денисом Майдановым ко Дню Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выпустили клип на песню «Сарматушка». Пользователи в соцсетях 18 декабря оценили творчество Рогозина, который частично написал к песне стихи.

«По-моему, веселая и оптимистичная песня получилась», — сопроводил комментарием свое творение сам бывший руководитель «Роскосмоса», но впоследствии удалил свой пост.

Так, в тексте произведения, в частности упоминаются США и НАТО, на которые, как отметили авторы, наведены российские ракеты: «Из России-матушки вдаль глядят «Сарматушки» на Соединенные Штатушки».

Майданов, в свою очередь, назвал клип «идеологическим оружием». При этом в его соцсетях песня собрала больше положительных отзывов, чем критических. К стихосложению же Рогозина комментаторы оказались более придирчивы.

«Меня зовут Цветик, от меня вам всем приветик», — поиронизировал один из них над незамысловатыми, на его взгляд, рифмами.

«Какой слог, какая рифма!» — съязвил другой пользователь.

Накануне, 17 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих РВСН с профессиональным праздником. Он отметил, что войска РВСН позволяют успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантируя безопасность России и союзников.

9 декабря Рогозин рассказал в своем Telegram-канале, что автомобиль, в котором он ехал, находясь в зоне военной спецоперации России по защите Донбасса, попал под украинский обстрел. Он добавил, что в результате атаки автомобиль был полностью уничтожен.

11 ноября Рогозин возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Она действует как добровольческое подразделение и восходит к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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