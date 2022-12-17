Министр обороны РФ поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с профессиональным праздником.

«17 декабря в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. На протяжении своей истории РВСН надежно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны», — отметил Шойгу в своем поздравлении.

Он также подчеркнул, что ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования, созданные российскими учеными, инженерами и конструкторами, обладают уникальными характеристиками. Они позволяют РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантируя безопасность России и союзников.

«Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач», — добавил глава Минобороны РФ.

Сергей Шойгу выразил благодарность служащим в РВСН и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества.

Ранее, 15 декабря, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс». Каракаев добавил, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство в День РВСН, 17 декабря.