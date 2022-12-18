Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram-канале 18 декабря обратился с призывом бороться с Североатлантическим альянсом (НАТО), написав сообщение на китайском языке.

«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага. Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину», — заявил Кадыров.

Как отметил чеченский лидер, Североатлантический альянс сейчас угрожает существованию всего мира, пишет «Газета.Ru». Он также напомнил, что за последние 100 лет США и Европа «организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру», в результате которых погибли «миллионы мирных жителей».

2 декабря официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что США своим неизбирательным применением силы создают хаос по всему миру. По его словам, Соединенные Штаты полны менталитета холодной войны и идеологических предрассудков. Лицзянь отметил, что Вашингтон является мастером дипломатии принуждения: угрозы применения силы, экономические санкции, политическая изоляция.

В ноябре обозреватель издания Politico Лили Байер писала, что между странами НАТО назревает раскол в вопросе выстраивания отношений с Китаем.

24 сентября Кадыров отметил, что в России колоссальный штат сотрудников различных ведомств на служебном посту, так что даже половина из них «снесет любую западную армию». Он отметил, что страна огромная и ресурсов в ней столько, что «НАТО и Запад устанут считать».

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что всё больше фактов говорит о том, что на Украине идет противостояние России и НАТО. Всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины, отметила дипломат.