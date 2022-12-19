Заняться спотом

Вслед за введением потолка цен на нефть страны Евроcоюза планируют применить аналогичный механизм для поставок газа. ЕС вплотную приблизился к заключению соглашения о лимите. Впрочем, потолок цен еще не согласован: Еврокомиссия изначально предложила предельную цену на уровне €275 за 1 МВт·ч.

Как ранее пояснила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, механизм коррекции рынка будет запускаться, если будут выполнены два условия. «Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть €275, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или больше в течение десяти торговых дней», — уточнила она.

Предельную цену предполагается установить якобы для защиты европейских потребителей в условиях, когда оптовые цены на газ и электроэнергию в ЕС с начала 2021 года выросли более чем в 15 раз.

Стоит отметить, что дефицит газа в ЕС возрастает и объективно волатильность на этом рынке может быть выше, чем по нефти, поскольку в отношении голубого топлива европейские страны больше зависели от России.

Кроме того, специфика самого газа означает, что нельзя так просто и быстро организовать поставки из других стран, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поэтому, в отличие от нефти, по газу страны ЕС будут действовать намного осторожнее. При этом возросший спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в регионе будет и дальше вести к ужесточению международной конкуренции за этот товар, что, несомненно, будет оказывать давление на цены.

Помимо этого, весной 2023 года ЕС нужно готовиться к новому сезону и заполнению газохранилищ, что означает дополнительный устойчивый прирост спроса. С учетом того что по газу (в отличие от нефти) на мировом рынке для ЕС гораздо меньше источников альтернативных поставок, в стремлении снизить зависимость от российского газа Европа рискует попасть в еще большую зависимость от других поставщиков.

Пока страны ЕС не могут прийти к итоговому решению об ограничении цен на природный газ, а эта мера, похоже, для Евросоюза последняя попытка реакции на энергетический кризис и волатильность цен на газ и электроэнергию на рынке. На уровне ЕС отсутствует единство насчет установления предельных цен. Например, Австрия и Германия считают, что к этим ограничениям нужно относиться очень осторожно, поскольку они могут усилить сбои на энергетическом рынке.

Казалось бы, потолок цен на газ для России должен сработать, поскольку нашей стране будет почти невозможно перенаправить свой ресурс на альтернативные рынки. Однако РФ и так существенно сократила поставки газа в Европу, где-то поступаясь своими коммерческими интересами и выгодами. Аналогичная ситуация может произойти и с оставшимся экспортом российского газа в страны ЕС.

Похоже, что Европа близка к тому, чтобы в дальнейшем отказаться от российского газа, поставляемого по трубопроводам. Но мы также видим, что в последние месяцы существенно выросли поставки в страны ЕС СПГ, причем не только из США. Россия также существенно нарастила экспорт СПГ в Европу.

Хотя поставки СПГ нельзя назвать такими надежными, как поставки трубопроводного газа: этот рынок очень гибок, его объемы быстро перенаправляются на альтернативные рынки в поиске максимума цены и прибыли. По трубопроводному газу у ЕС была возможность получения его по долгосрочным контрактам, в большей степени страхующим от волатильности цен.

Но, видимо, политические мотивы сильно перевешивают экономические соображения, и предельные цены — единственное, что может предложить ЕС своим потребителям, чтобы хоть как-то успокоить рынок. Похоже, что в Европе всё больше разделяют надежные поставки и надежные цены, хотя эти два момента всё теснее взаимосвязаны между собой.

К тому же верхняя граница в €275 слишком далека от того уровня цен, который есть сейчас: лишь в конце августа было несколько дней, когда цена превышала это значение, тогда как в последние недели она колебалась в диапазоне €110–130. Однако европейцы разумно предполагают, что цена может резко вырасти весной по мере начала подготовки к новому сезону, когда возможности поставок трубопроводного газа из РФ будут не такими, как в прошлом году.

Получается, что Европа готова к тому, что цены на газ достигнут заоблачных отметок. €275 — это очень высокая цена, и есть риск того, что она станет ориентиром для поставщиков, которые будут стремиться, чтобы стоимость не опустилась ниже этого порога, а всегда вплотную приближалась к нему. Это своеобразная ловушка для потребителей, которые рискуют оказаться в рамках постоянного, хронического ценового давления.

Вероятно, с учетом крайней политической мотивированности европейцы в итоге согласуют ограничение цен на газ, однако будет ли эта мера действенной — большой вопрос. Скорее всего, ЕС лучше было бы сделать акцент на дальнейшем снижении спроса и расширении источников предложения газа, чем директивно устанавливать цены.

Очередная ошибка Европы — в том, что она, как и в случае с нефтью, пытается на рынке газа управлять теми моментами, которые от нее мало зависят. Последствия ценовых ограничений могут отразиться в первую очередь на самих странах ЕС. Альтернативных поставок газа мало (а те, которые есть, заработают лишь через несколько лет), дефицит на рынке европейского газа становится его устойчивым нарративом, и ключевая угроза заключается в том, что этот рынок рискует стать в будущем полностью спотовым, то есть рынком с немедленной поставкой и стабильно высокими ценами. В этих условиях ЕС будет всё сложнее справиться с последствиями энергетического кризиса.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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