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Politico сообщило об отставании США от России в борьбе за Арктику

Politico: Россия опережает США в борьбе за Арктику
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Фото: ТАСС/Сергей Федюнин
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США отстали от России в так называемой арктической гонке. Об этом 18 декабря написал обозреватель журнала Politico Кеннет Розен.

«Вызывает озабоченность усиление военной активности НАТО в Заполярье»
Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов — о милитаризации региона и председательстве РФ в Арктическом совете

По его словам, Москва наращивает свой флот атомных ледоколов, подводных лодок и кораблей, развивает добычу полезных ископаемых и нефтяных скважин, планирует установить контроль над новым Северным морским путем или Трансполярным морским путем, который может начать открываться к 2035 году.

«В то же время Америка играет в догонялки в условиях, когда у нее мало опыта и возможностей», — посетовал автор статьи.

Он пояснил, что у США два ледокола, в то время как у РФ свыше 50. На Аляске у США нет арктических глубоководных портов, а Россия модернизировала около 50 баз вдоль арктического побережья.

До этого, 21 ноября, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил в интервью «Известиям», что возрастающая военная активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока, — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения.

29 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике для противостояния России. Кроме того, Столтенберг оправдал действия альянса большим стратегическим значением Арктического региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО милитаризует Арктику, и призывала к мирному развитию региона, а не превращению его в военный плацдарм.

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