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Почти половина немцев отметила негативное влияние миграции на Германию

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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Чуть менее половины жителей Германии, 47%, считают, что иммиграция негативно влияет на страну. Об этом свидетельствуют обнародованные 18 декабря результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

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В то же время 29% респондентов выразили противоположную точку зрения, а почти четверть немцев не стали высказывать свое мнение по этому вопросу.

По данным социологов, 44% жителей Германии считают, что федеральное правительство должно ужесточить правила иммиграции. За их упрощение выступают 20%, а 28% полагают, что необходимо оставить все как есть.

Большинство немцев недовольны политикой федерального правительства в области миграции и иммиграции: 61% респондентов охарактеризовали ее как плохую, в том числе 28% как очень плохую. Положительную оценку действиям властей дали 27% опрошенных.

В опросе, проводившемся с 2 по 6 декабря, приняли участие 2 016 человек.

Ранее, 3 декабря, глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

До этого, 27 ноября, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев. По мнению политика, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу «Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

24 ноября жители немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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