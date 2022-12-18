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Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в зоне проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье, 18 декабря.

Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации. Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.

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На пункте управления группировкой глава Минобороны заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск по направлениям спецоперации.

В ведомстве отметили, что особое внимание он обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, размещение военных в полевых условиях, работу медицинских и тыловых подразделений.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Российский лидер заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации на совещании в оперштабе.

В ноябре командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Он сообщил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины, вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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