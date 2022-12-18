Представители республик Донбасса в СЦКК раскритиковали недостатки HIMARS

Ракеты к американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 имеют несовершенства, например, часто у них не срабатывает боевая часть. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщили представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и [зафиксированы] уже более пяти случаев, когда идет несработка боеприпаса, то есть взрыватель не подал импульс для срабатывания боевой части ракеты», — рассказал «РИА Новости» замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

Специалисты добавили, что отличительными чертами ракет HIMARS являются желтый окрас корпуса и внутренняя часть боевой части с характерной ромбовидной насечкой.

Ранее, 13 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о рекордных темпах уничтожения РСЗО ВСУ в Запорожской области. Он отметил, что за последние дни ВС России уничтожили порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 7 декабря сообщил, что свыше 70 ракет HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS уничтожены при ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Конашенков добавил, что еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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