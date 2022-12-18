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Tемпературный рекорд 1937 года был побит в Крыму

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Температура воздуха в Симферополе в субботу, 17 декабря, достигла 19,3 градусов тепла. Это показатель побил температурный рекорд дня в 1937 году, сообщили в гидрометцентре полуострова.

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«Максимальная температура воздуха на метеостанции Симферополя была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен документально в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. Таким образом, поставлен новый температурный рекорд», — передает слова представителя гидрометцентра «РИА Новости».

Отметки +20 градусов достигла в тот же день температура воздуха в Севастополе, тоже побив рекорд. Такая же погода была в Белогорске. При этом на Южном берегу Крыма, как уточняется, воздух прогрелся только до 12–13 градусов тепла из-за остывшего моря.

Метеорологи прогнозируют привычное похолодание в Крыму в начале следующей недели.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года.

По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион. В связи с этим 17 и 18 декабря ожидается снегопад, за два этих дня может произойти прирост снега больше чем на 10 см.

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