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Эксперт предупредил о банковских уловках при открытии предновогоднего депозита

Финансист Бадалов: депозиты по предновогодним ставкам выгодны в первую очередь самим банкам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Многие банки перед Новым годом проводят акции, в рамках которых предлагают депозиты с повышенными ставками, но эти акции выгодны, прежде всего, самим банками. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил финансист Лазарь Бадалов.

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«Конечно, можно найти предновогодние предложения с повышенными ставками. Но такое поведение банков объясняется достаточно просто: в конце года у многих клиентов истекают депозиты и банки хотят удержать старых вкладчиков и привлечь новых», — отметил он в интервью агентству «Прайм».

Бадалов предупредил, что в погоне за выгодным предложением важно не попадаться на уловки банков и помнить о комбинировании процентных ставок. Процент по депозиту может оказаться повышенным только на часть периода, после чего ставка вернется к обычному значению.

Самыми опасными для клиентов банка, по словам финансиста, являются сложные инвестпродукты. В них есть депозит, но итоговая прибыль будет зависеть от инвестиционной составляющей, которая непредсказуема.

Ранее, 12 декабря, юрисконсульт отдела защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков рассказал, какой категории заемщиков стоит отказаться от новых займов.

Он отметил, что в первую очередь прибегать к новым займам не следует людям, которые уже платят по кредитам 30–50% от бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. По его словам, 45% банковских клиентов берут кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам.

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