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Юрист предостерег имеющих кредиты россиян от новых займов

Юрист Поздняков: не стоит брать кредиты тем, кто уже тратит на них половину бюджета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, какой категории заемщиков стоит отказаться от новых займов.

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В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 12 декабря, специалист отметил, что, в первую очередь, прибегать к новым займам не следует людям, которые уже платят по кредитам 30–50% от бюджета, особенно для выплаты предыдущих задолженностей. По его словам, 45% банковских клиентов берут кредит, чтобы внести платеж по старым обязательствам, пишет Life.ru.

Юрист подчеркнул, что такая схема приведет заемщика в «долговую яму».

Помимо этого, отказаться от кредитов стоит россиянам, не имеющим постоянного дохода. Поздняков также посоветовал не брать кредиты людям, которые не понимают работу банковской системы.

Юрист добавил, что перед обращением в банк необходимо проанализировать финансовое состояние. Он пояснил, что размер займа должен быть таким, чтобы ежемесячно на его погашение уходило менее половины бюджета, пишет «Федеральное агентство новостей».

2 декабря пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщила, что в октябре 2022 года в России было выдано 2,63 млн микрозаймов, что на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», наибольшее количество микрозаймов в российских регионах в октябре 2022 года было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском, Свердловской области и Республике Башкортостан.

28 ноября юрист Иван Соловьев в беседе с RT рассказал, в каких случаях нельзя разделить кредит после развода. По его словам, возможность разделить кредит после развода есть у супругов только в том случае, когда долг взят на нужды семьи по обоюдной инициативе. Если же один из супругов стал жертвой мошенников, то разделить его нельзя.

Также в ноябре эксперты предостерегли от взятия кредитов для родственников. По словам специалистов, юрист здесь может помочь только в том случае, если есть хоть какие-то доказательства, документально подтверждающие обязательства человека, попросившего этот кредит взять.

Специалист подчеркнул, что при разводе потребуются существенные доказательства того, что решение о взятии какого-либо кредита было принято обоюдно, отмечает телеканал «360».

В сентябре юрист Василий Воробьев объяснил, как мошенники могут оформить кредит без согласия человека. В частности, займ можно получить с помощью оператора сотовой связи: получив по поддельным документам новую сим-карту на старый номер. О долге пострадавшие узнают через большой промежуток времени из звонков коллекторов или судебных приказов. Защититься в этом случае можно, обратившись в суд, пишет НСН.

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