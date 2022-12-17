Реклама
Прямой эфир
Интернет
Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
Общество
Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Сюжет:

Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ

0
Фото: t.me/RKadyrov_95
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной атаке бойцов батальона «Запад-Ахмат» на оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте
Эксперты прогнозируют дальнейшее продвижение российских войск в районе столицы ДНР

«Батальон «Запад-Ахмат» Минобороны РФ под командованием боевого офицера Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу», — написал Кадыров.

Он отметил также и успехи других российских подразделений в зоне СВО и указал на свою уверенность в победе России.

«Кто бы что ни говорил, победа обязательно будет за нами!» — подчеркнул глава Чечни.

Ранее, 12 декабря, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения. По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно.

Тогда же Кадыров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, а прогнозы специальной военной операции весьма благоприятные.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022