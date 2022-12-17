Кадыров заявил об успешной атаке бойцов «Запад-Ахмата» на позиции ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной атаке бойцов батальона «Запад-Ахмат» на оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

«Батальон «Запад-Ахмат» Минобороны РФ под командованием боевого офицера Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу», — написал Кадыров.

Он отметил также и успехи других российских подразделений в зоне СВО и указал на свою уверенность в победе России.

«Кто бы что ни говорил, победа обязательно будет за нами!» — подчеркнул глава Чечни.

Ранее, 12 декабря, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения. По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно.

Тогда же Кадыров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, а прогнозы специальной военной операции весьма благоприятные.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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