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Командир «Ахмата» заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения
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Фото: ТАСС/Александр Река
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ВС РФ ведут наступление по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно.

«Сейчас по всей линии фронта произошла перегруппировка, благодаря очень грамотному тактическому ходу [Сергея] Суровикина как руководителя СВО», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как подчеркнул сам Кадыров, ВС РФ планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, а прогнозы специальной военной операции весьма благоприятные.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ продолжают наступательные действия на донецком направлении.

10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов. Кроме того, на краснолиманском направлении российские военные заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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