Илон Маск восстановил аккаунты заблокированных в Twitter журналистов

Маск разблокировал аккаунты журналистов в Twitter*. Страницы репортеров многих изданий, в числе которых Washington Post, CNN и Voice of America, закрыли 15 декабря. Мера затронула тех, кто опубликовал местоположение бизнесмена, передает телеканал «Известия». Маск обвинил журналистов в раскрытии частной информации. Многие пользователи высказали недовольство принятым решением. Сам же владелец соцсети отметил, что, по сути, репортеры предоставили координаты для убийства. Ранее бизнесмен навсегда заблокировал одну из страниц. Профиль автоматически отслеживал локацию его частного самолета.

*заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

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